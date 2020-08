Stegersbach

Trainingsplatz zu schlecht: Hannover 96 plant um

24.08.2020, 12:09 Uhr | dpa

Das einwöchige Trainingslager in Österreich hat für Hannover 96 mit einer bösen Überraschung begonnen. Der Fußball-Zweitligist musste sich gleich am ersten richtigen Arbeitstag in Stegersbach einen neuen Trainingsplatz suchen. "Der Platz ist leider in einem sehr schlechten Zustand. So können wir nur im physischen Bereich arbeiten. Wir haben einen Alternativplatz in Bad Waltersdorf", sagte Trainer Kenan Kocak am Montagvormittag.

Die beiden Orte liegen im Burgenland rund 15 Kilometer voneinander entfernt. "Wir arbeiten an Lösungen und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen", sagte Kocak. Die 96er waren am Sonntagabend in Österreich angekommen und bleiben dort bis zum 30. August.