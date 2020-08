Braunschweig

Braunschweiger Basketballer bekommen neues Logo

24.08.2020, 15:01 Uhr | dpa

Die Basketball Löwen Braunschweig werden in der Bundesliga künftig in den Farben ihres neuen Alleingesellschafters Dennis Schröder auflaufen. Im Auftrag des deutschen NBA-Profis von Oklahoma City Thunder wurde unter anderem ein neues Club-Logo entworfen. "Schwarz und Gold sind meine Farben", wird der 26-Jährige am Montag in einer Mitteilung des Clubs zitiert. "Mein eigener Internetauftritt und nahezu alles, was mit mir in Verbindung steht, ist in diesen Farben gestaltet. Mit meiner kompletten Übernahme der Löwen GmbH war es daher mein Bestreben, die Clubfarben entsprechend anzupassen. Die Löwen sind jetzt mehr denn je ein fester und wichtiger Teil von mir und das soll man auch optisch sehen."

Schröder wurde in Braunschweig geboren und basketballerisch ausgebildet. Von 2011 bis 2013 spielte er in der Bundesliga für den Club, der ihm jetzt gehört. 2018 wurde er zunächst Mitgesellschafter und in diesem Juli dann alleiniger Gesellschafter der Basketball Löwen Braunschweig GmbH.