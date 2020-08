Krefeld

Christine Frücht wird Krefelder Polizeipräsidentin

24.08.2020, 16:25 Uhr | dpa

Christine Frücht (52) wird neue Krefelder Polizeipräsidentin. Das hat das Landeskabinett auf Vorschlag von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) beschlossen. Sie sei eine "echte Teamplayerin", so Reul am Montag in Düsseldorf.

Zuletzt war Frücht Referentin in dem für Kindesmissbrauch zuständigen Referat im Innenministerium. "Als Polizeipräsidentin werde ich alles dafür tun, dass die Menschen in Krefeld nicht nur sicher sind, sondern sich auch sicher fühlen", kündigte die Diplom-Ökonomin an, die aus einem Geldinstitut zur Polizei gewechselt war.