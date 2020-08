Kamp-Lintfort

Unbekannte setzen Hündin ohne Pfoten aus

24.08.2020, 16:32 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Moers am Montag eine junge Hündin ohne Pfoten ausgesetzt und damit eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. "Das Telefon steht hier nicht mehr still, und wir kriegen zahlreiche E-Mails", sagte Vivien Schmidt vom Tierheim in Kamp-Lintfort. "Alle wollen die Kleine adoptieren." Die etwa zwei bis drei Jahre alte Shiba-Inu-Hündin war am frühen Montagmorgen in einer Transportbox gefunden worden.

Sie habe unterschiedlich lange Beinstümpfe. Die Wunden seien komplett verheilt - wie es zu dem Verlust der Pfoten kam, sei noch unklar, sagte Schmidt. Das Tier soll demnächst geröntgt werden. Ein Tierarzt habe gesagt, die Beine sollten so schnell wie möglich mit Prothesen oder anderen Gehhilfen versorgt werden. Prothesen kosteten aber mindestens 500 Euro pro Pfote, sagte Schmidt. Das Tierheim bat um Spenden.

Die Hündin soll bald einen neuen Namen bekommen und - sobald sie medizinisch versorgt ist und sich etwas erholt hat - an einen neuen Besitzer abgegeben werden.