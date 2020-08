Neustadt am Rennsteig

Hälfte der Corona-Infizierten in Neustadt ohne Antikörper

24.08.2020, 16:39 Uhr | dpa

Im Ex-Corona-Quarantäneort Neustadt am Rennsteig hat rund die Hälfte der mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten keine Antikörper gegen den Erreger entwickelt. Dies hat eine seit Mai laufende Studie des Universitätsklinikums Jena in dem rund 900 Einwohner zählenden Ort ergeben, wie das Klinikum am Montag mitteilte. Neustadt war im März wegen gehäufter Corona-Infektionen als bislang einziger Ort in Thüringen für zwei Wochen komplett abgeriegelt. Nach Quarantäneende waren laut Klinikum 49 Corona-Infektionen bekannt. Für die Studie waren nach früheren Angaben der Einrichtung 626 Einwohner getestet worden, wobei die Wissenschaftler um den Jenaer Infektiologen Mathias Pletz mit sechs verschiedenen Tests nach Antikörpern gesucht hatten.

Für Pletz ist das Ergebnis von Neustadt überraschend. Es werfe viele Fragen auf. "Offenbar kann man auch bei einem negativen Antikörpertest nicht wirklich ausschließen, dass es vorher eine Covid-Infektion gab", sagte Pletz laut Mitteilung. Unklar sei bislang auch, ob fehlende Antikörper letztlich mit fehlender Immunität gleichzusetzen seien. Die Jenaer Studie reiht sich ein in verschiedene Untersuchungen in Deutschland, in denen es um die Entwicklung von Antikörpern gegen das Coronavirus geht.

In Neustadt waren zwei Menschen im Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Anfang Juli hatte das Uniklinikum mitgeteilt, dass in dem Ort keine Sars-CoV-2-Viren mehr kursieren. Nun soll bei den Studienteilnehmern, die trotz Infektion keine Antikörper gebildet haben, noch nach bestimmten Abwehrzellen im Organismus gesucht werden.