Magdeburg

Prozess: Waffen des Halle-Attentäters im Mittelpunkt

25.08.2020, 01:59 Uhr | dpa

Die Schusswaffen für seinen rechtsextremen Anschlag kaufte der Attentäter von Halle nicht im Waffenladen oder im Internet - er baute sie selbst. Nach dreiwöchiger Sommerpause will sich das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg am heutigen Dienstag im Prozess um den Anschlag erneut mit dem Arsenal des Angeklagten beschäftigen. Sechs Sachverständige seien zum sechsten Prozesstag geladen, teilte das OLG mit. Zu dem Komplex hat das Gericht bereits ein Gutachten des Bundeskriminalamtes (BKA) verlesen. Alle drei Schusswaffen des Angeklagten waren demnach potenziell tödlich.

Der Prozess gegen den Sachsen-Anhalter Stephan Balliet läuft seit dem 21. Juli vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Die Verhandlung findet aus Platzgründen im Landgericht Magdeburg statt. Der 28 Jahre alte Angeklagte hatte zu Prozessbeginn eingeräumt, am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht zu haben, in der Synagoge von Halle ein Massaker anzurichten. Dort feierten zu dem Zeitpunkt 52 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Nachdem er nicht in die Synagoge gelangt war, erschoss der Mann eine zufällig vorbeikommende 40 Jahre alte Passantin und später einen 20-Jährigen in einem Dönerimbiss.

Der Prozess ist für die Justiz in Sachsen-Anhalt eine besondere Herausforderung: Neben zwei Vertretern der Bundesanwaltschaft und den beiden Verteidigern des Angeklagten sind fünf Richter und 45 Nebenkläger an dem Verfahren beteiligt, die von 23 Anwälten vertreten werden. Unter anderem weil jeder dieser 23 Anwälte das Recht hat, jeden Zeugen zu befragen, hatten sich die Zeugenvernehmungen im bisherigen Verfahren teilweise länger hingezogen als erwartet. Das Gericht beraumte in der Sommerpause daher sechs weitere Prozesstermine an und verschob das geplante Ende des Prozesses von Mitte Oktober auf Mitte November.