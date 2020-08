Rostock

Dehoga für längeres Anbieten von Außensitzplätzen

25.08.2020, 07:55 Uhr | dpa

Nach Ansicht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in MV kann ein längeres Anbieten von Außensitzplätzen Abhilfe für die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise schaffen. "Drinnen bekommen viele Läden schnell ein Platzproblem durch die Corona-Abstände. Da können Außensitzplätze auch in kälteren Jahreszeiten eine Hilfe sein", sagte der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Lars Schwarz, der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Als Möglichkeiten nannte Schwarz unter anderem ein verstärktes Aufstellen von sogenannten Heizpilzen oder das Errichten von Überdachungen. "Wir werden in den kommenden Wochen verstärkt schauen, dass wir Maßnahmen finden, die dafür geeignet sind", sagte Schwarz.

Vielerorts sind die Heizpilze in Deutschland aus Umweltschutzgründen verboten. Zuletzt hatten Branchenvertreter Lockerungen angesichts der besonderen Situation in diesem Jahr gefordert. Ein landesweites Verbot gebe es in Mecklenburg-Vorpommern nicht, teilte das Umweltministerium in Schwerin auf Anfrage mit. Ein solches Verbot sei in den vergangenen Jahren nie ein Thema gewesen, hieß es von der Stadt Rostock.

Für etwa Hotels, Restaurants und Cafés sei dies eine Abwägungsfrage, sagte Schwarz. Ein Heizpilz koste viel Geld, wenn dieser acht Stunden am Tag laufe. Dafür könne hingegen die Saison verlängert werden und die Zahl der Sitzplätze sei höher, als wenn nur Plätze im Innenbereich angeboten werden.

Der Landestourismusverband zeigte sich offen für eine längere Nutzung von Außensitzplätzen. Dies könne in Übergangsjahreszeiten helfen, sagte Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Eine dauerhafte Nutzung von Heizpilzen sei aus Umweltgründen jedoch kritisch zu sehen.