Gera

62-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

25.08.2020, 10:56 Uhr | dpa

Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Gera im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Montag nach dem Überqueren einer Kreuzung aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto direkt in einen Straßengraben gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug habe es bisherigen Erkenntnissen zufolge zuvor nicht gegeben. Rettungskräfte hätten den 62-Jährigen aus seinem Auto geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei der Mann gestorben. Die Polizei habe Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und suche nun mögliche Zeugen, hieß es.