Weimar

Betrunkener schubst Zugbegleiterin aus Zug

25.08.2020, 14:03 Uhr | dpa

Ein Betrunkener hat in Weimar die Zugbegleiterin einer Regionalbahn aus einer geöffneten Zugtür geschubst. Zuvor hatte der 41-Jährige in dem Zug herumgeschrien und Fahrgäste belästigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der Zug am Montag im Weimarer Bahnhof eingefahren war, wollte die Frau den Betrunkenen des Zuges verweisen. Dabei schubste der Mann sie aus einer mittlerweile geöffneten Zugtür, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der Mann wurde samt einer Anzeige wegen Körperverletzung an die zuständige Bundespolizei übergeben. Zum Alter der Zugbegleiterin wurden keine Angaben gemacht.