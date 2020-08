Rackwitz

Diebe brechen Loch in die Wand und stehlen ein Stück Torte

25.08.2020, 14:14 Uhr | dpa

Mit einem immensen Aufwand sind Unbekannte in eine Bäckerei im Landkreis Nordsachsen eingebrochen und haben eine bescheidene Beute gemacht. Die Täter hatten am vergangenen Wochenende ein etwa ein mal ein Meter großes Loch in eine Wand aus Glasbetonsteinen gebrochen und waren so in die Bäckerei in Rackwitz gelangt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Neben Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuteten die Diebe ein Stück Sahnetorte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.