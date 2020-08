Langenau

Autos brennen auf Gelände eines Schrotthandels

25.08.2020, 15:22 Uhr | dpa

Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Schrotthandels in Langenau (Alb-Donau-Kreis) sind am Dienstag mehrere Autos in Brand geraten. Hinweise auf Verletzte gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Auf Fotos war am frühen Nachmittag eine dichte schwarze Rauchsäule zu sehen. Weitere Details - etwa wie es zu dem Brand kam - waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz laufe noch, sagte der Sprecher weiter.