Lübeck

Nordische Filmtage Lübeck dieses Jahr als hybrides Festival

25.08.2020, 16:55 Uhr | dpa

Die Nordischen Filmtage Lübeck werden in diesem Jahr als hybrides Festival stattfinden. Das Filmangebot in den Festivalkinos und weiteren Spielstätten solle durch Online-Angebote von Filmen und Events unterstützt werden, um die Zugangsbeschränkungen in den Spielstätten auszugleichen, sagte Lübecks Kultursenatorin Kathrin Weiher (parteilos) am Dienstag. Die Filmtage finden von 4. bis zum 8. November statt. Das genaue Programm solle zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Im Mittelpunkt des auf dem europäischen Kontinent einzigartigen Festivals stehen nach Angaben der Hansestadt aktuelles Filmschaffen aus nordischen und baltischen Ländern sowie Filme aus Schleswig-Holstein und Hamburg.

Im Fokus der traditionellen Retrospektive der Filmtage stünden in diesem Jahr Filme über die Fischereiindustrie in den skandinavischen und baltischen Ländern, sagte eine Sprecherin. Spiel- und Dokumentarfilme aus den Jahren 1912 bis 2019 zeigten einen traditionellen Berufszweig zwischen Idylle und Industrie.

Die Nordischen Filmtage verstehen sich auch als Treffpunkt der Filmbranche. In dieser Eigenschaft wolle man gerade in diesem Jahr auch ein wichtiges Signal für den Strukturerhalt der Kinos geben und die realen Begegnungen von Filmschaffenden und Publikum unterstützen, sagte die Künstlerische Leiterin der Filmtage, Linde Fröhlich.