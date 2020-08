Schwerin

Abstände in Kinos und Theatern können verringert werden

25.08.2020, 17:09 Uhr | dpa

Ein Schild mit Aufschrift "Bitte Abstand halten - please keep distance" klebt vor einem Kinosaal. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Quelle: dpa)

Kinos und Theater in Mecklenburg-Vorpommern können die Abstände zwischen den Besuchern verringern, wenn diese während der Vorstellung eine Maske tragen. Der bisherige Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Gästen bedeute, dass drei Sitze frei bleiben müssten, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung der Landesregierung mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Verbänden in Schwerin. Durch die neue Regelung erhöhe sich für Kinos und Theater das mögliche Platzangebot deutlich. Glawe sagte, die Veranstalter müssten ihre Konzepte zur Genehmigung beim zuständigen Gesundheitsamt einreichen.