Wittlich

Radfahrer bei Zusammenprall mit Auto verletzt

25.08.2020, 22:21 Uhr | dpa

Bei der Kollision mit einem Auto ist in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ein Radfahrer verletzt worden. Der Radler hatte am Dienstagnachmittag die Vorfahrt missachtet, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er kam mit Prellungen ins Krankenhaus.