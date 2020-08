Rostock

Plädoyers im Doppelmord-Prozess am Landgericht erwartet

26.08.2020

Im Prozess gegen einen 39-jährigen Mann wegen Doppelmordes an seinen Eltern werden heute im Landgericht Rostock die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erwartet. Der Angeklagte hatte gestanden, in der Nacht zu Silvester 2019/2020 seinen 62 Jahre alten Vater und die 61 Jahre alte Mutter in ihrem Schlafzimmer in Rostock-Dierkow erschlagen beziehungsweise erstochen zu haben. Der Mann lebte seit längerem wieder in der elterlichen Wohnung. Offenbar wollten die Eltern den arbeitslosen Sohn nach dem Jahreswechsel aus der Wohnung weisen. Er selbst sagte aus, wegen häufiger Demütigungen durch Vater und Mutter habe er schon oft daran gedacht, sie zu töten. Einen konkreten Anlass für die Tat habe es jedoch nicht gegeben. (Az.: 13 Ks 56/20)