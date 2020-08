Bramsche

Varusschlacht-Museum lässt Münzsammlung untersuchen

26.08.2020, 02:07 Uhr | dpa

Seit Ende der 1980er Jahre sind bei den Ausgrabungen zur germanisch-römischen Varusschlacht im Osnabrücker Land Hunderte von römischen Münzen geborgen worden. Das Museum in Kalkriese bei Bramsche will nun in einem gemeinschaftlichen Forschungsprojekt mit der Universität Wien und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege den Münzschatz auswerten. Der Wiener Numismatiker Max Resch hat die Untersuchung im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit übernommen. Das Projekt soll heute Nachmittag vorgestellt werden. Das Land Niedersachsen fördert die Forschung mit seiner Initiative "Pro Niedersachsen" des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.