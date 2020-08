Saarbrücken

Regierungserklärung zum Schulstart: Saar-Landtag über Corona

26.08.2020, 04:48 Uhr | dpa

Der saarländische Landtag befasst sich an diesem Mittwoch (ab 9.00 Uhr) mit der Covid-19-Pandemie. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) gibt vor dem Plenum in Saarbrücken eine Regierungserklärung zum Beginn des "Schul- und Kita-Jahres 2020" ab. Dabei dürfte es vor allem um erste Erfahrungen mit dem am 17. August nach den Sommerferien wieder angelaufenen "Regelbetrieb" unter Corona-Bedingungen gehen. Nach der Regierungserklärung gibt es im Landtag auf Antrag des AfD-Abgeordneten Lutz Hecker eine Fragestunde zum Thema Corona.

Die Abgeordneten beraten auch über von der Regierung vorgeschlagene Änderungen des Gesetzes über die kommunale Selbstverwaltung. Damit soll Bürgermeistern von saarländischen Gemeinden künftig erleichtert werden, auf ihr Amt zu verzichten. Bei freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen bleibt der ausscheidende Bürgermeister für den Rest der Amtszeit hauptamtlicher Beigeordneter der neuen Gemeinde. Falls ein Gemeinderat ein Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister einleitet, soll dieser auf die Durchführung dieses Abwahlverfahrens verzichten können - er verliert dann ohne erneute Wahl, also rascher als bisher, seinen Posten. Zudem sollen Bürgermeister, wenn sie das Vertrauen des Gemeinderates verlieren, auch die Versetzung in den Ruhestand "aus besonderem Grund" beantragen können.