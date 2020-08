Einbeck

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Brandstifter

26.08.2020, 06:36 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Einbeck im Landkreis Northeim mit einem Hubschrauber nach einem Brandstifter gesucht. In einer Kleingartenanlage im Ortsteil Salzderhelden kam es am Dienstagabend zu einem Feuer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Gartenhäuser seien dabei komplett zerstört worden, ein weiteres sei teilweise heruntergebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, der Täter konnte bei dem Hubschraubereinsatz jedoch nicht gefunden werden. Angaben zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.