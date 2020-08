Güby

Tierheilpraxis in Brand: 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

26.08.2020, 14:14 Uhr | dpa

Rund 100 Feuerwehrleute sind in der Gemeinde Güby im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Einsatz, um ein brennendes Gebäude zu löschen. Es handle sich dabei eine Tierheilpraxis im Ortsteil Esprehm, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Menschen und Tiere seien nicht zu Schaden gekommen. Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs nicht in dem Gebäude aufgehalten. Alle Tiere konnten gerettet werden. Der Brand sei kurz vor Mittag gemeldet worden. Zehn Feuerwehren versuchen den Brand, der sich vom Erdgeschoss bis ins Dach ausgebreitet hat, unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen auf andere Gebäude sei nicht zu befürchten.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.