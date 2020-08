Rostock

Steuerberater: Corona-Soforthilfe kann zum Bumerang werden

26.08.2020, 15:01 Uhr | dpa

Die finanzielle Unterstützung im Rahmen der Corona-Soforthilfe kann nach Ansicht des Steuerberaterverbandes Mecklenburg-Vorpommern für Kleinstbetriebe zum Bumerang werden. Der überwiegende Teil der rund 36 000 Unternehmen in MV, die eine Soforthilfe zwischen 9000 und 60 000 Euro erhalten haben, müsse wegen der strengen Förderkriterien einen erheblichen Anteil zurückführen, sagte Verbandspräsident Torsten Lüth am Mittwoch in Rostock. Diese Rückforderungsansprüche könnten viele Betriebe und Soloselbstständige derzeit nicht leisten. Das Geld sei längst ausgegeben und coronabedingte Engpässe gäbe es weiterhin in zahlreichen Branchen.

Die Soforthilfe sei für eine Dauer von drei Monaten berechnet worden. Nun würden zahlreiche Unternehmer im Land erfahren, dass sie nach derzeitigen Berechnungsgrundlagen den Kriterien einer Förderung nicht entsprechen und sie die sogenannte Überkompensation zurückzahlen müssen. "Dabei lagen bei Antragstellung keine exakten Kriterien vor, wie ein Liquiditätsengpass zu berechnen ist", sagte Lüth.