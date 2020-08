Koblenz

Bagger und Sturm verursachen Stromausfälle

26.08.2020, 16:09 Uhr | dpa

Ein Bagger und ein Sturm haben am Mittwoch Stromausfälle in Koblenz und im Westerwald verursacht. Der Bagger in der Rhein-Mosel-Großstadt beschädigte versehentlich ein Mittelspannungskabel, wie die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mitteilte. Viele hundert Anwohner in den Stadtteilen Karthause und Südliche Vorstadt waren etwa eine halbe Stunde ohne Strom. In den Westerwalddörfern Salz, Kaden und Hahn am See mussten nach den Angaben mehrere hundert Bürger rund eine Stunde ohne Elektrizität auskommen, weil der Sturm am Mittwoch einen Baum auf eine Mittelspannungsleitung hatte stürzen lassen.