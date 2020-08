Friedberg (Hessen)

Friedberger Schule wegen Corona geschlossen

26.08.2020, 17:05 Uhr | dpa

Nach einer bestätigten Corona-Infektion und mehreren Verdachtsfällen geht eine Schule in Friedberg komplett in Quarantäne. Alle Schüler, Lehrer sowie Hilfskräfte müssten bis einschließlich 4. September in Quarantäne, teilte der Wetteraukreis am Mittwoch mit. Das betrifft nach Angaben einer Sprecherin 113 Schüler und 50 Beschäftigte. Es werde zudem geprüft, ob und welche Busfahrer betroffen seien. Der Schulbetrieb soll wieder am 7. September aufgenommen werden. An der betroffenen Wartbergschule werden geistig und körperlich behinderte Schüler unterrichtet.

"Das positiv getestete Kind hatte Kontakt zu den Mitschülern, Lehrkräften, Schulbegleitungen und Busfahrern im ansteckungsfähigen Zeitraum", zitierte der Kreis eine Mitteilung der Schule. Wegen der Besonderheiten der Schule sei eine "glaubhafte weitere Unterteilung der Kontaktpersonen nicht gegeben" und die Quarantäne für alle daher nötig. Die Betroffenen sollen getestet werden.