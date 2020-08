Elgersburg

Mehrere Zehntausend Euro Schaden durch Autobrand

26.08.2020, 17:33 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Quelle: dpa)

Beim Brand eines Autos ist in der Nacht zum Mittwoch im Ilm-Kreis ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein unbekannter Täter habe das Fahrzeug eines 54-Jährigen in Elgersburg angezündet, teilte die Polizei mit. Das Auto sei komplett verbrannt, die Flammen hätten auch auf das Wohnhaus des Besitzers übergegriffen. Der 54-Jährige klagte den Angaben zufolge über Kurzatmigkeit, er wurde medizinisch betreut. Die Ermittlungen zu Hintergründen der Tat dauerten den Angaben zufolge zunächst an.