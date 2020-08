Schwerin

Situation der MV-Werften wird Thema im Landtag

26.08.2020, 17:47 Uhr | dpa

Sogenannte "Laufkatzen" hängen am Bockkran der MV-Werft. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Die unsichere Zukunft des MV Werften-Verbundes wird Thema im Schweriner Landtag. Sowohl die Regierungsfrakionen von SPD und CDU als auch AfD und Linke legten am Mittwoch im Parlament Dringlichkeitsanträge dazu vor. Die Abgeordneten beschlossen einvernehmlich, alle drei Anträge am Donnerstag in verbundener Aussprache zu behandeln.

Die jüngste Zuspitzung der Finanzprobleme beim asiatischen Mutterkonzern Genting, der 2016 die MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund übernommen hatte, um Kreuzfahrtschiffe für den eigenen Bedarf bauen zu lassen, sorgt für Alarmstimmung in der Landespolitik. Mit Hilfe des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes soll die Finanzierung der milliardenschweren Schiffsneubauten gesichert werden. Die MV Werften hoffen auf 570 Millionen Euro. Auf dem Spiel stehen mehr als 3000 Arbeitsplätze an den drei Werftstandorten sowie viele weitere Jobs bei Zulieferern.