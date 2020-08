Neustrelitz

Auto gerät auf Gegenspur: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

26.08.2020, 18:52 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Umgehungsstraße in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat es zwei Verletzte gegeben. Wie ein Polizeisprecher sagte, verlor ein 51 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen. Der 51-Jährige und die Beifahrerin im anderen Auto wurden verletzt und kamen in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstanden rund 40 000 Euro Schaden, die Unfallursache war unklar. Die Bundesstraße 193 blieb rund zwei Stunden gesperrt.