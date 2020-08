Bad Waltersdorf

Hannover 96 verliert Test gegen TSV Hartberg: Stehle trifft

26.08.2020, 19:38 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sein erstes Testspiel während des Trainingslagers in Österreich verloren. Dem Europa-League-Teilnehmer TSV Hartberg unterlagen die Niedersachsen am Mittwochabend mit 1:2 (1:0). Nachwuchshoffnung Simon Stehle brachte das Team von Trainer Kenan Kocak vor der Pause in Führung (32. Minute). Doch nach dem Seitenwechsel drehten Dario Tadic (54.) und Bakary Nimaga (68.) die Partie für die Österreicher. Für Samstag planen die Hannoveraner einen weiteren Test. Allerdings sind die Verantwortlichen noch auf der Suche nach einem geeigneten Gegner. Am Sonntag geht es dann zurück nach Deutschland.