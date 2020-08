Pöttmes

Scheune in Pöttmes in Flammen

26.08.2020, 22:43 Uhr | dpa

Eine Scheune zur Lagerung von Strohballen auf einem landwirtschaftlichen Hof in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) ist am Mittwochabend in Flammen aufgegangen. Es habe eine Explosion gegeben, ausgelöst vermutlich durch eine Gasflasche, sagte ein Polizeisprecher. Die Biogasanlage dort sei aber gesichert. Die Feuerwehr habe in der abgelegenen Gegend Schwierigkeiten, an Löschwasser zu kommen. Die Scheune werde voraussichtlich niederbrennen, sagte der Sprecher. Die Schadenshöhe war noch unklar. Menschen seien nicht gefährdet.