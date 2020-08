Oldenburg

Prozess: 21-Jähriger soll Urgroßmutter umgebracht haben

27.08.2020, 01:02 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Oldenburg beginnt am heutigen Morgen der Prozess gegen einen 21 Jahre alten Mann, der im Februar seine wehrlose Urgroßmutter umgebracht haben soll. Dem zum Tatzeit 20-jährigen Angeklagten wird Mord vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft tötete der Deutsche die 88-Jährige in Oldenburg unter massiver Gewaltanwendung und durch starke Stöße gegen den Kopf, um an die Bankkarte des Opfers zu gelangen. Am ersten Verhandlungstag soll auch ein Freund des Angeklagten als Zeuge gehört werden. (Az.: 6 KLs 6/20)