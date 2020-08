Wiesbaden

Al-Wazir stellt Sanierungsvorhaben für Landesstraßen vor

27.08.2020, 03:06 Uhr | dpa

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellt heute die weiteren Pläne der schwarz-grünen Landesregierung für die Sanierung der Landesstraßen in Hessen vor. Im Jahr 2016 hatte das Land eine Sanierungsoffensive gestartet. Bis Ende des vergangenen Jahres wurden nach Angaben des Ministeriums bereits 367 Maßnahmen abgeschlossen. Der Verkehrsminister will bei dem Treffen in Wiesbaden nun die Pläne und Sanierungsvorhaben für die Landesstraßen in Hessen in den nächsten Jahren vorstellen.