Hünfeld

Holztransporter stürzt um: Fahrer schwer verletzt

27.08.2020, 05:39 Uhr | dpa

Ein voll beladener Holztransporter ist in Hünfeld (Landkreis Fulda) umgekippt und der Fahrer dadurch schwer verletzt worden. Der 38-Jährige wollte am Mittwochabend mit dem Transporter auf ein Firmengelände abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Beim Rangieren habe er aber zu weit ausgeholt, so dass der Anhänger von der Fahrbahn abgekommen und an einer Böschung auf die Seite gekippt sei. Dadurch sei auch die Zugmaschine mitgerissen worden. Der Fahrer musste aus dem Führerhaus befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war mehr als fünf Stunden voll gesperrt.