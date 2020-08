Stuhr

A1 nach Unfall in Richtung Osnabrück voll gesperrt

27.08.2020, 06:53 Uhr | dpa

Die Autobahn 1 ist zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransport am frühen Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Osnabrück voll gesperrt worden. An dem Unfall sei ein mit flüssigem Bitumen beladener Lastwagen beteiligt gewesen, dessen Bergung noch bis in den Vormittag dauern könne, teilte ein Polizeisprecher mit. Unklar sei noch, ob der Lkw mitsamt Ladung abgeschleppt werden könne, oder ob zunächst Teile der Fracht abgepumpt werden müssten. Verletzte gab es nicht.