Osnabrück

Brand in Umspannwerk in Osnabrück: Zeitweise Stromausfall

27.08.2020, 07:18 Uhr | dpa

In einem Umspannwerk im Osnabrücker Stadtteil Hafen hat ein Trafo gebrannt. Das Feuer sei am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen und habe in der Umgebung kurzzeitig für einen Stromausfall gesorgt, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Brand ließ sich durch die Feuerwehr schnell löschen, wodurch auch die Stromversorgung nach kurzer Zeit wieder hergestellt werden konnte. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden waren zunächst unklar.