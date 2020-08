Dresden

Auto brennt in Dresden

27.08.2020, 08:26 Uhr | dpa

Aus zunächst noch unbekannter Ursache ist in Dresden ein Auto in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte das Feuer am Donnerstagmorgen mit Wasser und Schaum gelöscht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.