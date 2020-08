Elz

Großbrand in Elz: Bahnstrecke gesperrt

27.08.2020, 08:33 Uhr | dpa

Große Teile einer Zimmerei sind in der Nacht zu Donnerstag in der Gemeinde Elz (Landkreis Limburg-Weilburg) ausgebrannt. Auch am Morgen lief der Einsatz noch, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Einige Holzstämme sollten kontrolliert abgebrannt werden. Der Brand sei unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Während der Löscharbeiten wurde eine Regionalbahnstrecke gesperrt, um Leitungen für Löschwasser über die Schienen zu legen. Die Sperrung sollte bis etwa 10 Uhr dauern, wie eine Sprecherin der Hessischen Landesbahn sagte. Betroffen seien die Linien RB29 und RB90, ab Limburg sei Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch die Bundesstraße 8 wurde vorübergehend gesperrt. Diese Sperrung konnte jedoch am frühen Donnerstagmorgen wieder aufgehoben werden, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Bei dem Feuer wurden der hintere Bereich der Fertigungshalle und ein Spänelager komplett zerstört. Einige Gebäude konnte die Feuerwehr den Angaben zufolge aber retten. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.