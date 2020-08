Stollberg/Erzgeb.

Obduktion von Totem nach Hausbrand in Stollberg angeordnet

27.08.2020, 08:35 Uhr | dpa

Die Identität eines Toten nach dem Brand eines Hauses in Stollberg im Erzgebirge ist weiter unklar. Wie die Polizei in Chemnitz am Donnerstag mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion des Leichnams angeordnet. Das Feuer war am frühen Mittwochnachmittag im Dachstuhl des Fachwerkhauses ausgebrochen. Es habe sehr stark gequalmt, so dass die Polizei zunächst nicht in die obere Etage gelangen konnte, hieß es. Später fand die Feuerwehr die Leiche. Warum das Haus in Brand geriet, war vorerst ungeklärt. Laut Polizei wurde das Obergeschoss des Hauses wegen Einsturzgefahr abgetragen.