Fürth

Stabiler Auftragsbestand im bayerischen Baugewerbe

27.08.2020, 15:54 Uhr | dpa

Die Auftragsbücher der bayerischen Bauunternehmen sind weiterhin gut gefüllt. Ende Juni lag der Auftragsbestand mit 13 Milliarden Euro knapp ein Prozent über Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Unverändert gut ein Viertel der Aufträge kamen von Industrie und Gewerbe. Im Wohnungsbau wuchs der Auftragsbestand um fünf Prozent, im Straßenbau sank er um fünf Prozent. Ein noch größeres Minus gab es beim öffentlichen Hochbau für Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen. Regional verringerte sich der Auftragsbestand in Oberbayern deutlich, während er in Mittelfranken um 13 Prozent höher war als vor einem Jahr.