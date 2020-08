Flensburg

Flensburg-Handewitt: Dritter Kreisläufer verletzt

27.08.2020, 18:06 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Wochen auf Kreisläufer Jacob Heinl verzichten. Der 33-Jährige hat einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten, teilte der Verein am Donnerstag mit. Das Malheur passierte im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten BSV Bjerringbro-Silkeborg am vergangenen Dienstag (32:33). Damit fehlt der SG bereits der dritte Kreisläufer durch Verletzung. Zuvor waren Johannes Golla mit einem Mittelfußbruch und Simon Hald wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen.

Heinls Ausfall sei "der nächste schwere Schlag in unserer Vorbereitung, und damit ist unsere komplette Innenverteidigung nicht mehr existent", sagte Trainer Maik Machulla. "In dieser Konstellation sind wir momentan auf Top-Niveau nicht konkurrenzfähig, und wir müssen uns alle auf sehr kreative Alternativen in der Abwehr und auch im Angriff vorbereiten."