Erkheim

Sportwagenfahrer ums Leben gekommen

27.08.2020, 18:59 Uhr | dpa

Ein Sportwagenfahrer ist am Donnerstag auf einer Kreisstraße im Unterallgäu in den Tod gerast. Wie die Polizei mitteilte, überholte der 48-Jährige am Nachmittag bei Erkheim mit sehr hoher Geschwindigkeit ein Auto, kam in der folgenden Kurve von der Straße ab und wurde über eine Leitplanke 30 Meter weit in eine Wiese geschleudert. Der Wagen überschlug sich, der Fahrer wurde getötet. "Nach den ersten Ermittlungen dürfte eine weit überhöhte Geschwindigkeit beim Überholen unfallursächlich gewesen sein", teilte die Polizei mit. Der überholte Autofahrer wurde nicht gefährdet und blieb unverletzt.