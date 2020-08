Kaiserslautern

Gericht verhandelt Ehrmann-Klage gegen 1. FC Kaiserslautern

28.08.2020, 01:55 Uhr | dpa

Die Justitia ist an einer Türscheibe angebracht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbol (Quelle: dpa)

Nach monatelanger Verzögerung verhandelt das Arbeitsgericht Kaiserslautern heute über die Klage von Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann gegen seine Entlassung beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Der Gütetermin, der ursprünglich schon am 12. Mai stattfinden sollte, ist wegen der Coronavirus-Pandemie nicht öffentlich. Die Pfälzer hatten den am Saisonende ausgelaufenen Arbeitsvertrag mit dem 61-Jährigen am 6. März fristlos gekündigt. Ehrmann geht davon aus, dass für seinen Vertrag nach 24 Jahren im Verein keine Befristung mehr gilt und der FCK ihn weiter beschäftigen muss.