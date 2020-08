Bartelshagen II bei Barth

65-Jährige bei Unfall bei Bartelshagen II schwer verletzt

28.08.2020, 05:20 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Archiv/Symbolbild (Quelle: dpa)

Eine 65 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall bei Bartelshagen II (Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Sie sei am Donnerstagnachmittag in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Auto ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Die 65-Jährige geriet von der Straße ab, ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.