Sassnitz

Stinkende Substanz in Laden gekippt: Motiv unklar

28.08.2020, 09:00 Uhr | dpa

Nach einem mutmaßlichen Buttersäure-Anschlag auf ein Geschäft im Hafen von Sassnitz (Vorpommern-Rügen) hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, ist das Motiv für die Attacke auf ein bekanntes Souvenirgeschäft in der Ladenzeile noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte am Donnerstag durch ein offenes Fenster eine chemische Substanz in einen Aufenthaltsraum für Angestellte des Geschäftes gekippt. Die Dämpfe der übelriechenden Flüssigkeit dehnten sich bis in die Verkaufsräume aus, so dass die Feuerwehr in Schutzausrüstung anrücken musste. Diese sperrten das Geschäft und nahmen Proben.

Bei dem Vorfall seien Teile der Ladeneinrichtung durch die Substanz beschädigt worden, hieß es. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar. Bisher bestehe Verdacht der Sachbeschädigung. Hinweise auf mögliche Konkurrenzstreitigkeiten oder familiäre Motive im Umfeld des 63-jährigen Inhabers gebe es bisher nicht. Angrenzende Läden sind von der Sperrung nicht betroffen gewesen. Die Polizei vermutet Buttersäure als Substanz.