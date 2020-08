Suhl

18-jähriger Autofahrer zwei Mal positiv auf Drogen getestet

28.08.2020, 09:07 Uhr | dpa

Gleich zwei Mal ist ein 18-Jähriger in Suhl mit seinem Auto beim Fahren unter Drogeneinfluss ertappt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, testeten ihn die Beamten bei einer Tour am Donnerstag positiv. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und erhielt eine Anzeige. Schon am Tag zuvor hatte ein Kontrolle ergeben, dass er bei einer Fahrt unter Drogeneinfluss stand.