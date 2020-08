Dingelstädt

Hoher Schaden bei Unfall mit Sattelzug und Kleintransporter

28.08.2020, 12:29 Uhr | dpa

Etwa 20 000 Euro Schaden sind am Freitag bei einem Zusammenstoß von einem Kleintransporter und einem Sattelzug im Eichsfeld entstanden. Der 47-jährige Fahrer des Kleintransporters war am frühen Morgen auf der Bundesstraße 247 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Am Abzweig zur Landstraße 1005 wollte er nach links in Richtung Dingelstädt abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 47-Jährigen. Der mit Fleischwaren beladene Sattelzug krachte in die Seite des Kleintransporters. Die Fahrer blieben unverletzt.