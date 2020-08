Weimar

Künstlerischer Leiter zufrieden mit verschobenen Start

28.08.2020, 12:29 Uhr | dpa

Der künstlerische Leiter des Kunstfests Weimar hat sich nach dem unwetterbedingten verschobenen Start des Festivals optimistisch gezeigt. "Wir sind resilient, krisen- und sturmerprobt", sagte Rolf Hemke am Freitag in Weimar. Ursprünglich war der Start des Festivals für zeitgenössische Künste für Mittwochabend geplant gewesen. Auf Grund eines Sturmtiefs musste der Beginn aber auf Donnerstagabend verschoben werden. Zudem wurde das Festival-Programm insgesamt an die Corona-Situation angepasst.

"Es war für alle ein großer Mehraufwand", so Hemke. Schließlich sei nicht geplant gewesen, am Donnerstag zwei Aufführungen auf der Bühne im umgestalteten Autokino zu zeigen. Dennoch habe alles gut funktioniert.

Gezeigt wurden "Paul oder Im Frühling ging die Erde unter" basierend auf einem Text der in Weimar geborenen Autorin Sibylle Berg und "Five deleted messages" von Autor und Regisseur Falk Richter. Beide Vorstellungen seien ausverkauft gewesen, so Hemke.

Er erklärte auch, dass eine langjährige Partnerschaft zwischen dem Kunstfest und Richter geplant sei. Richter sei etwa auch am 10. September bei einer Lesung und einem Gespräch mit dem Weimarer Schauspieler Thomas Thieme zu erleben. Das Festival endet am 13. September.