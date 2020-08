Kassel

Mann bei Messerangriff in Kassel schwer verletzt

28.08.2020, 13:57 Uhr | dpa

Ein 25 Jahre alter Mann ist in Kassel bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Er sei an einer Haltestelle in Streit mit einem 34-Jährigen geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Opfer selbst hatte die Polizei alarmiert, die Beamten fanden den 25-Jährigen mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen am Rücken. Der mutmaßliche Täter flüchtete am Donnerstag zunächst, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Polizei wird geprüft, ob der 34-Jährige in Untersuchungshaft muss. Die Hintergründe waren zunächst noch völlig unklar, ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die beiden Männer gekannt haben.