Klingenmünster

Mann sticht mit Messer auf Mitbewohner ein

28.08.2020, 15:12 Uhr | dpa

Bei einer Messerattacke hat ein 42-jähriger Mann einen Mitbewohner einer Wohngruppe in Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) schwer im Brustbereich verletzt. Der 48-Jährige musste notoperiert werden und sei außer Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitteilten. Wegen versuchten Mordes erließ das Amtsgericht gegen den Angreifer einen sogenannten Unterbringungsbefehl in eine Psychiatrie. Es würden dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung für sein Tun im strafrechtlichen Sinne nicht verantwortlich sei, hieß es.