Zwei Schwerletzte nach mehrfachem Auto-Überschlag

28.08.2020, 19:10 Uhr | dpa

Zwei junge Männer haben sich bei Möllenbeck (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrfach mit einem Auto überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 21 Jahre alte Fahrer kam am Freitagnachmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach, beide Männer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, sein 17 Jahre alter Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Nach erster medizinischer Einschätzung bestehe keine Lebensgefahr, hieß es weiter. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.