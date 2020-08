Marlow

Mann von Auto erfasst und schwer verletzt

29.08.2020, 08:28 Uhr | dpa

Ein 67-Jähriger ist auf der Landstraße zwischen Marlow und Alt Guthendorf (Kreis Vorpommern-Rügen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann stand am Freitagnachmittag am Straßenrand, als ihn das Auto einer 61-jährigen Frau erfasste, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.