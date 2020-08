Espelkamp

26-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

29.08.2020, 08:39 Uhr | dpa

In Espelkamp-Isenstedt (Kreis Minden-Lübbecke) ist ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und dabei ums Leben gekommen. Der Mann fuhr in der Nacht zu Samstag auf der Hauptstraße in Richtung Espelkamp-Frotheim, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er vor einer langgezogenen Rechtskurve mehrere Autos überholt hatte, verlor er beim Wiedereinscheren die Kontrolle. Er wurde mit seinem Motorrad auf ein Feld geschleudert. Der 26-Jährige kam schwer verletzt in das Johannes Wesling Klinikum, wo er dann starb.