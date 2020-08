Fulda

Fuldaer Bischof ruft zur Solidarität in Corona-Krise auf

29.08.2020, 12:04 Uhr | dpa

Angesichts der Corona-Krise hat der Fuldaer Bischof Michael Gerber zur Solidarität aufgerufen. In Armut lebende Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa seien von den Auswirkungen der Pandemie ungleich schwerer betroffen, teilte das Bistum am Samstag mit. Der Aufruf des Bischofs soll am Sonntag (30. August) in sämtlichen katholischen Gottesdiensten des Bistums verbreitet werden. Darin schreibt Gerber, man nehme "an den Nöten und Ängsten, die die Corona-Pandemie auslöst" teil und trage "mit unseren Möglichkeiten dazu bei, die Krise zu bewältigen".